В іспанському Аліканте відбулася акція на підтримку України (відео)
Українці та іспанці разом вийшли на вулиці проти російської агресії
До акція доєдналося багато дітей
В іспанському Аліканте сьогодні, 9 квітня, пройшла акція на підтримку України.
Зокрема, учасники заходу тримали в руках державні прапори України та плакати проти російської агресії.
Варто зазначити, що під час акції звучала пісня Джамали 1944, з якою вона у 2016 році виграла Євробачення.
Нагадаємо, іспанські моряки послали н***й російський корабель, який хотів дощаправитися.