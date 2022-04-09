В іспанському Аліканте відбулася акція на підтримку України (відео)

Українці та іспанці разом вийшли на вулиці проти російської агресії

До акція доєдналося багато дітей

В іспанському Аліканте сьогодні, 9 квітня, пройшла акція на підтримку України.

Зокрема, учасники заходу тримали в руках державні прапори України та плакати проти російської агресії.

Варто зазначити, що під час акції звучала пісня Джамали 1944, з якою вона у 2016 році виграла Євробачення.

Нагадаємо, іспанські моряки послали н***й російський корабель, який хотів дощаправитися.