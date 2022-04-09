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    В іспанському Аліканте відбулася акція на підтримку України (відео)

    Українці та іспанці разом вийшли на вулиці проти російської агресії - В іспанському Аліканте відбулася акція на підтримку України (відео)
    Українці та іспанці разом вийшли на вулиці проти російської агресії

    До акція доєдналося багато дітей

    В іспанському Аліканте сьогодні, 9 квітня, пройшла акція на підтримку України.

    Зокрема, учасники заходу тримали в руках державні прапори України та плакати проти російської агресії.

    Варто зазначити, що під час акції звучала пісня Джамали 1944, з якою вона у 2016 році виграла Євробачення.

    Нагадаємо, іспанські моряки послали н***й російський корабель, який хотів дощаправитися.

    Теги: росія окупанти війна Іспанія Україна окупація #stoprussia
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    В іспанському Аліканте відбулася акція на підтримку України (відео)