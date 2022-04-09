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    У неділю в Ірпені відкриється рух тимчасовим мостом

    Тимчасовий міст звели поруч зі зруйнованим&nbsp; - У неділю в Ірпені відкриється рух тимчасовим мостом
    Тимчасовий міст звели поруч зі зруйнованим 
    фото: Андрій Єрмак/Telegram

    Згодом Романівський міст буде відбудований повністю

    У неділю, 10 квітня, в Ірпені запрацює Романівський міст. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

    «Зараз це тимчасовий, насипний міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та допоможе пришвидшити відновлення міста Ірпінь. Згодом міст буде відбудований повністю», - зазначив він.

    За його словами, влада працює ударними темпами, щоб відновити інфраструктуру постраждалих від російської агресії регіонів.

    Як повідомлялося, що в Україні стартує відновлення доріг та мостів, зруйнованих російською армією. Усе намагатимуться відновити максимально оперативно.

    Від початку вторгнення Росії в Україну на території Київської області ворогом зруйновано п'ять мостів.

    У регіоні почали зводити переправу та одночасно будувати міст на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу села Стоянка. Крім того, почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під'їзд до Ірпеня.

    Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків варварських дій російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна міст Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    У неділю в Ірпені відкриється рух тимчасовим мостом