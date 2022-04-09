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    Кримінал

    Російські мародери вкрали в Мелітополі нові комбайни і трактори на мільйон євро

    Викрадена окупантами сільсгосптехніка перебувала на виставковому майданчику - Російські мародери вкрали в Мелітополі нові комбайни і трактори на мільйон євро
    Викрадена окупантами сільсгосптехніка перебувала на виставковому майданчику
    фото ілюстративне

    Викрадено окупантами техніку виявлено в Чечні

    Російські військові незаконно заволоділи новими флагманськими комбайнами S770 та S760, трактором M6195 та сівалкою Vaderstad Tempo, які належали одному з дилерів сільгосптехніки регіону та до окупації Мелітополя залишалися на виставковому майданчику міста. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    Загальна вартість викраденої сільгосптехніки складає 1 млн євро.

    За інформацією фахівців підприємства, позиційні системи, які встановлені на обладнані, підтверджують перебування техніки на території Чечні.

    Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння військовослужбовцями РФ транспортними засобами (ч. 3 ст. 289 КК України).

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

    Як повідомлялося, рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні.

    Також білоруські активісти виявили на трансляціях із відділень СДЕК на кордоні з Україною, як російські військові відправляють посилки з викраденими в Україні технікою та речами.

    Запрацював Telegram-канал, де збирають інформацію про російських мародерів.

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    Теги: росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    Російські мародери вкрали в Мелітополі нові комбайни і трактори на мільйон євро