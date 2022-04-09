Російські мародери вкрали в Мелітополі нові комбайни і трактори на мільйон євро

Викрадено окупантами техніку виявлено в Чечні

Російські військові незаконно заволоділи новими флагманськими комбайнами S770 та S760, трактором M6195 та сівалкою Vaderstad Tempo, які належали одному з дилерів сільгосптехніки регіону та до окупації Мелітополя залишалися на виставковому майданчику міста. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Загальна вартість викраденої сільгосптехніки складає 1 млн євро.

За інформацією фахівців підприємства, позиційні системи, які встановлені на обладнані, підтверджують перебування техніки на території Чечні.

Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння військовослужбовцями РФ транспортними засобами (ч. 3 ст. 289 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Як повідомлялося, рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні.

Також білоруські активісти виявили на трансляціях із відділень СДЕК на кордоні з Україною, як російські військові відправляють посилки з викраденими в Україні технікою та речами.

Запрацював Telegram-канал, де збирають інформацію про російських мародерів.