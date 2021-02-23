В Якутії білі ведмеді влаштували погоню за вантажівкою (відео)

Тварини відчули запах їжі і захотіли поласувати?

Погоня білих ведмедів за КамАЗом в Якутії (Російська Федерація) потрапила на відео.

На кадрах видно, як четверо білих ведмедів біжать за вантажівкою. При цьому один з них спирається передніми лапами на кузов, намагаючись залізти в нього.

Відео гонки відразу розлетілося мережею – користувачі впевнені, що тварини бігли за машиною не просто так – вони відчули запах їжі і захотіли поласувати. З цієї ж причини до погоні приєдналися і собаки.