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    В Якутії білі ведмеді влаштували погоню за вантажівкою (відео)

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    В Якутії білі ведмеді влаштували погоню за вантажівкою (відео)

    Тварини відчули запах їжі і захотіли поласувати?

    Погоня білих ведмедів за КамАЗом в Якутії (Російська Федерація) потрапила на відео.

    На кадрах видно, як четверо білих ведмедів біжать за вантажівкою. При цьому один з них спирається передніми лапами на кузов, намагаючись залізти в нього.

    Відео гонки відразу розлетілося мережею – користувачі впевнені, що тварини бігли за машиною не просто так – вони відчули запах їжі і захотіли поласувати. З цієї ж причини до погоні приєдналися і собаки.

    Теги: Росія тварини
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