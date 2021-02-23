Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти Медведчука і Марченко

Жартівники з мережі радять одіозному подружжю готуватися до переїзду в Росію

Рішення РНБО запровадити санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко не залишилося без уваги в соціальних мережах.

Зокрема, інтернет-гумористи глузують з бажання колишньої журналістки Марченко піти в політику, а також натякають, що вже незабаром їй доведеться перебиратися до Росії.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Марченко вже оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». За словами Лещенка, дружина Медведчука може стати конкурентом Бойко на майбутніх виборах президента від проросійських сил.