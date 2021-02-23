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    Десантники у березні проведуть навчання біля окупованого Криму

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    <span>Військові тренуватимуть навички як на суші, так і на морі</span> - Десантники у березні проведуть навчання біля окупованого Криму
    Військові тренуватимуть навички як на суші, так і на морі
    Фото: пресслужба 95 ОДШБр

    Паралельно у той же час свої навчання на окупованому півострові проведе Росія

    Командувач Операції Обʼєднаних сил Сергій Наєв заявив, що українські десантники в березні проведуть навчання поблизу адмінкордону з окупованим Кримом. Військові будуть відпрацьовувати відбиття атак з повітря і моря (морського узбережжя) на тлі військових маневрів військ Росії, які також заплановані на березень. Про це повідомляє «Укрінформ».

    У навчаннях братиме участь група військ, яка утримує позиції на південному напрямку. В ході тренувань підрозділи протиповітряної оборони відпрацюють знищення з повітря ворожого десанту на різних висотах і ділянках місцевості, а підрозділи десантників і резерви будуть відбивати висадку ворожих військ з кораблів.

    Наєв зазначив, що військові значно поліпшили систему відеоспостереження за Кримом, а саперні підрозділи та загони загородження навчилися ефективно протистояти висадки з моря, в тому числі за рахунок мінування.

    Хомчак зазначив, що генеральний штаб відпрацьовує реакцію на всі можливі дії окупантів.

    «Генеральний штаб нині в новій структурі відпрацьовує всі плани, всі варіанти реагування на обстановку, яка тільки може бути. Щодо наступальних дій, то минулого року ми почали підготовку всіх наших військових частин бойових до дій у наступі в урбанізованій місцевості. Бо до цього ми теж повинні бути готові», – сказав Хомчак.

    Теги: Крим Росія Чорне море ЗСУ армія військові навчання військові навчання окуповані території Сергій Наєв повітря Руслан Хомчак
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