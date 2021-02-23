Десантники у березні проведуть навчання біля окупованого Криму

Військові тренуватимуть навички як на суші, так і на морі

Військові тренуватимуть навички як на суші, так і на морі

Паралельно у той же час свої навчання на окупованому півострові проведе Росія

Командувач Операції Обʼєднаних сил Сергій Наєв заявив, що українські десантники в березні проведуть навчання поблизу адмінкордону з окупованим Кримом. Військові будуть відпрацьовувати відбиття атак з повітря і моря (морського узбережжя) на тлі військових маневрів військ Росії, які також заплановані на березень. Про це повідомляє «Укрінформ».

У навчаннях братиме участь група військ, яка утримує позиції на південному напрямку. В ході тренувань підрозділи протиповітряної оборони відпрацюють знищення з повітря ворожого десанту на різних висотах і ділянках місцевості, а підрозділи десантників і резерви будуть відбивати висадку ворожих військ з кораблів.

Наєв зазначив, що військові значно поліпшили систему відеоспостереження за Кримом, а саперні підрозділи та загони загородження навчилися ефективно протистояти висадки з моря, в тому числі за рахунок мінування.

Вже відомо, що у середині березня на полігоні «Опук» в окупованому Криму пройдуть командно-штабні навчання військ РФ з гвардійським десантно-штурмовим Кавказьким полком із Ставрополя і гвардійським артилерійським полком з Анапи. Вони будуть відпрацьовувати висадку на берег і захоплення ключових точок. Зазначимо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Збройні сили України не виявили ознак підготовки бойовиків до наступу на Донбасі.

Хомчак зазначив, що генеральний штаб відпрацьовує реакцію на всі можливі дії окупантів.

«Генеральний штаб нині в новій структурі відпрацьовує всі плани, всі варіанти реагування на обстановку, яка тільки може бути. Щодо наступальних дій, то минулого року ми почали підготовку всіх наших військових частин бойових до дій у наступі в урбанізованій місцевості. Бо до цього ми теж повинні бути готові», – сказав Хомчак.