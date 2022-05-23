Відеоблогер пояснив, як працює російська пропаганда (відео)

Кремль старанно копіює роман-антиутопію «1984»

Відомий російський блогер Ян Топлес спробував просвітити своїх громадян на тему пропаганди.

Адже росіяни нічого не вигадують і користуються «методичками», описаними у романі «1984» англійського письменника Джорджа Орвелла.

Так, одним із головних елементів пропаганди, є так званий «новояз» – підміна старих понять новими, якими суперечать логіці.

«Війна – це мир, Свобода – це рабство, Незнання – це сила. Вас змушують повірити, що чорне – це біле. І так цілий народ починає вірити в перекручену інформацію», – пояснив блогер.

За його словами, ще донедавна, найяскравішим прикладом такого обдуреного народу, була нацистська НІмеччина, де мільйони людей добровільно пішли вмирати за свого фюрера.

Нагадаємо, відеохостинг YouTube видалив понад 70 000 відеороликів та 9 000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні.

Зазначається, що контент видаляли за порушення правил платформи. Йдеться зокрема про відео, у яких війну в Україні називали «визвольною місією».