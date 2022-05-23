Про «операцію Fly Formula» або до чого тут Трамп

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Наступні вибори президента у США відбудуться у 2024 році. Трамп боротиметься за пост

Наступні вибори президента у США відбудуться у 2024 році. Трамп боротиметься за пост

Як Україну хотіли прив'язати до кризи дитячого харчування в США

Трамп і його колеги останніми днями перед голосуванням поширювали меседжі про те, що поки Байден планує віддати 40 млрд. коштів американських платників податків Україні, діти в США голодують?

Насправді, вони намагалися зіграти на кризі дитячого харчування, що розгорілася в США через «закриття» в лютому одного з трьох великих гравців ринку – фабрики з виробництва дитячих сумішей в штаті Мічиган, що належить Abbott Laboratories.

Органи, що відповідають за безпеку дитячого харчування, висунули обґрунтовані підозр щодо дотримання виробником правил, які могли вплинути на здоров’я немовлят та смерті двох з них.

І хоча за результатом розслідування було визначено іншу причину смерті, у харчуванні знайшли шкідливі бактерії та до початку червня завод припинив виробництво суміші для дітей з алергією на коров’яче молоко.

Коли з олігопольного ринку, навіть тимчасово, вийшов один з трьох гравців, очікувано утворюється дефіцит, що підживлювався панікою та суттєво загострився перебоями в ланцюжках поставок.

І в критичний момент трампісти не знайшли нічого кращого, ніж натягнути на глобус взаємозв’язок між дефіцитом дитячого харчування та допомогою Україні.

Адміністрація Байдена, також очікувано та традиційно подолала виклик.

США запустили «операцію Fly Formula» та на військових літаках з Німеччини привезли суміш.

Військові літаки використовувалися через відсутність комерційних рейсів.

Вантажний літак вилетів з американської авіабази Рамштайн, Німеччина, перевозячи понад 70 000 фунтів та приземлився в Індіані.

Суміш в таких обсягах на німецькому та інших європейських ринках, як ви розумієте, збиралася непросто.

Але перша партія вже на заводі Nestle, звідки її після перевірки передадуть на розповсюдження по країні.

Джерело: блог Агії Загребельської

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