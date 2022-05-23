Поразка повинна стати шоком для всіх російських громадян

Російсько-українська війна займе місце в історії, як переломний момент

Мовою оригіналу

Российская оппозиция много лет вела бесконечные споры о том, как будет развиваться дальше путинский режим. И точка зрения, которая во многом доминировала на нашем форуме, о том, что путинизм – эта прямая дорога от авторитаризма к фашизму и в конечном итоге к внешней агрессии, рассматривалась значительной частью российской оппозиции, как чересчур радикальная, если даже не маргинальная.

Споры закончились. Нам спорить больше не о чем. 24 февраля подвело черту под всеми разговорами. Пришло время назвать Россию фашистским государством и подвести черту под этими обсуждениями.

Теперь перед нами встает вопрос, что делать в нынешней ситуации. Украинская война безусловно займёт своё место в истории, как поворотный пункт. Эта война открывает новую страницу и победа украинский армии изменит геополитический баланс для всего мира.

Сегодня, на мой взгляд, принципиально неверно говорить о том, что мы хотим прекращения войны. Прекращения войны хочет Макрон, прекращения войны хочет, возможно, и сам Путин.

Мы хотим окончательной победы Украины в этой войне, которая закончится с поднятием украинского флага в Севастополе

Никакие другие варианты рассматриваться не могут и не должны рассматриваться, потому что только с освобождением Крыма и Севастополя начнётся освобождение России от путинского фашизма.

Это абсолютно очевидная на мой взгляд истина и сегодня она уже подтверждена всем цивилизованным миром, помогающим Украине добиться именно такого результата. Наши надежды связаны с тем, что разгромное военное поражение Путина приведёт к неизбежным пременам внутри нашей страны.

Говоря о поражении и паралелях с 45 годом, надо понимать, что никто не имеет ввиду бомбежки Москвы, нападать на Россию никто не собирается. Это поражение должно стать в первую очередь военно-психологическим.

Оно должно стать шоком для российских граждан, которые должны осознать крах путинской модели государственности и крах всей концепции, построенной на имперской матрице

И соответственно, исходя из этих перспектив, мы должны выстраивать сейчас свою стратегию.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.