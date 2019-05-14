Винен брат, який різко «позеленів»? Чому можуть звільнити голову Конституційного суду



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Рулав Одд - брат голови Конституційного суду Станіслава Шевчука

Частина суддів КС вже давно непублічно висловлювала незадоволення впливом брата Шевчука на Конституційний суд

Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук опинився на межі звільнення - цього вимагає частина суддів КС. Вони мають вирішити долю голови КС на спеціальному засіданні, яке має відбутися 14 травня. Однією з причин того, що під очільником КС захиталось крісло, – можливий вплив на дії голови суду його рідного брата Рулава Одда (раніше мав ім’я Денис Шевчук).

13 березня 2019 року троє суддів Конституційного суду (Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко) написали лист-звернення до своїх колег і закликали до звільнення Станіслава Шевчука. У цьому листі вони публічно згадали і брата голови КС та його можливий вплив на Шевчука і кадрові призначення.

Зокрема, судді вказали, що Шевчук намагався призначити в керівництво секретаріату суду бізнес-партнера свого брата.

За даними Bihus.Info, частина суддів КС вже давно непублічно висловлювала незадоволення впливом брата Шевчука на Конституційний суд.

Після липня 2014 цей брат змінив ім’я - з Дениса Шевчука на Рулава Одда. Як стверджують джерела Bihus.Info, Одд приїжджав до Станіслава Шевчука на роботу, впливав на кадрову політику, натомість голова суду для нього винаймав держдачу. Це підтверджується офіційними документами та спостереженнями журналістів.

А ще 13 березня, у день, коли троє суддів підписали лист-звернення до колег щодо звільнення Шевчука, сам Станіслав Шевчук у власному кабінеті таємно прийняв впливого представника команди наступного президента Володимира Зеленського - Андрія Богдана. І вже через два тижні, одразу після першого туру президентських виборів, брат голови КС виказав публічну підтримку Зеленському.

Додав до фото в соціальній мережі логотип «Зе!команда» (щоправда пізніше прибрав його). Тим часом у Конституційному суді зібралась комісія, що розслідувала порушення Станіслава Шевчука. Висновок однозначний - підстав для звільнення достатньо. Тож 14 травня судді Конституційного суду мають розглянути питання про звільнення голови.

Джерело: Bihus.info