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    Порошенко призначив двох суддів Вищої ради правосуддя

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    Порошенко призначив двох суддів Вищої ради правосуддя

    Вища рада правосуддя складається з 21 члена

    Президент України Петро Порошенко підписав укази, якими призначив Михайла Ісакова та Андрія Василенка членами Вищої ради правосуддя. Про це повідомили в Адміністрації президента.

    Згідно з указом президента №217/2019 Андрій Василенко був призначений членом Вищої ради правосуддя, а указом №218/2019 - Михайло Ісаков.

    Вища рада правосуддя складається з 21 члена.

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    Нагадаємо, раніше президент Порошенко призначив 77 суддів до Верховного суду і висловив надію, що його наступник Володимир Зеленський та його команда не будуть втручатися в роботу судових інстанцій.

    Крім того, Володимир Говоруха став новим главою Вищої ради правосуддя. Зазначимо, голова ВСП обирається з членів Вищої ради правосуддя строком на два роки.

    Також 18 березня Вища рада правосуддя направив президенту України подання на призначення 35 кандидатів у Вищий антикорупційний суд, що дозволить ВАС почати роботу. Після цього, ВСП надіслав ще три кандидати на затвердження.

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