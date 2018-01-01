Як до «антибандерівського закону» ставляться поляки Львівщини

У Західній Україні мешкає понад 50 000 етнічних поляків

Як вони ставляться до напруги у відносинах між Києвом та Варшавою через «антибандерівський закон»? Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда підписав «антибандерівський» закон та направив його до Конституційного суду Раніше Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Польщі через



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Відносини між Києвом та Варшавою відчутно погіршилися через «антибандерівський закон»

У Західній Україні мешкає понад 50 000 етнічних поляків

Як вони ставляться до напруги у відносинах між Києвом та Варшавою через «антибандерівський закон»?

Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда підписав «антибандерівський» закон та направив його до Конституційного суду

Раніше Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Польщі через «антибандерівський» закон.

Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Джерело: Deutsche Welle