Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Польщі через «антибандерівський» закон

Згідно із постановою, закон Польщі суперечить змісту і духу стратегічного партнерства між Україною і Польщею

Верховна Рада підтримала за основу і в цілому проект постанови про заяву у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам'яті, комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів. Законопроект №7553 підтримали 242 народних депутати. У заяві зазначається,



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Згідно із постановою, закон Польщі суперечить змісту і духу стратегічного партнерства між Україною і Польщею

Верховна Рада підтримала за основу і в цілому проект постанови про заяву у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам'яті, комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів.

Законопроект №7553 підтримали 242 народних депутати. У заяві зазначається, що Рада «з розчаруванням і глибоким занепокоєнням» сприйняла рішення Сейму про ухвалення закону «про заборону бандерівської ідеології». Йдеться про те, що у ньому дається упереджене і суперечливе визначення цього поняття, що «відкриває шлях до маніпуляцій і посилення антиукраїнських тенденцій». Згідно із постановою, закон Польщі суперечить змісту і духу стратегічного партнерства між Україною і Польщею, а також принципам, які були узгоджені сторонами в Декларації пам'яті і солідарності від 20 жовтня 2016 року. Закон є «несумісний з демократичними цінностями», зазначила депутатка від «Самопомочі» Ганна Гопко.

#Рада8 розглядає Проект Постанови №7553 про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом РП змін до закону про Ін-т національної пам'яті - Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів

Виступ @HopkoHanna pic.twitter.com/lSKhEng01f — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 6 лютого 2018 р.

З текстом постанови можна ознайомитись тут (щоб відкрити документ - натисніть на нього):





Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.





