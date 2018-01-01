Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Польщі через «антибандерівський» закон
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Згідно із постановою, закон Польщі суперечить змісту і духу стратегічного партнерства між Україною і Польщею
Законопроект №7553 підтримали 242 народних депутати.
У заяві зазначається, що Рада «з розчаруванням і глибоким занепокоєнням» сприйняла рішення Сейму про ухвалення закону «про заборону бандерівської ідеології».
Йдеться про те, що у ньому дається упереджене і суперечливе визначення цього поняття, що «відкриває шлях до маніпуляцій і посилення антиукраїнських тенденцій».
Згідно із постановою, закон Польщі суперечить змісту і духу стратегічного партнерства між Україною і Польщею, а також принципам, які були узгоджені сторонами в Декларації пам'яті і солідарності від 20 жовтня 2016 року.
Закон є «несумісний з демократичними цінностями», зазначила депутатка від «Самопомочі» Ганна Гопко.
#Рада8 розглядає Проект Постанови №7553 про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом РП змін до закону про Ін-т національної пам'яті - Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 6 лютого 2018 р.
Виступ @HopkoHanna pic.twitter.com/lSKhEng01f
З текстом постанови можна ознайомитись тут (щоб відкрити документ - натисніть на нього):
Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.
У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».
Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.