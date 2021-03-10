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    Як похоронні монополісти працюють на «зливах» від поліції та медиків

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    Війна за небіжчиків і тиск на родичів померлих &ndash; так працюють похоронні компанії - Як похоронні монополісти працюють на «зливах» від поліції та медиків
    Війна за небіжчиків і тиск на родичів померлих – так працюють похоронні компанії

    Трапляється, що «приватники» приїжджають на місце смерті навіть раніше, ніж «швидка» або правоохоронці

    Приватні похоронні служби підтримують корупційні зв’язки з поліцією і медиками задля того, аби створювати монополії і «збивати» з родичів померлих якомога більші гроші за ритуальні послуги. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

    «Коли помер батько, ми викликали «швидку», і я одразу пояснив, що нам потрібна бригада для констатації смерті. Одразу ж викликав і поліцію. Як тільки я поклав слухавку – пролунав дзвінок: «Я представляю ритуальну контору, давайте ми вам допоможемо, зараз може під’їхати людина, розібратися з поліцією і «швидкою», з усіма довідками, і відвезти тіло батька в морг…», – розповідає журналістам Андрій Мечев, батько якого помер у 2019 році після тривалої хвороби. Впродовж наступних 15 хвилин, каже, йому подзвонили ще двічі.

    Таких історій – багато. Медики або поліція часто миттєво «зливають» інформацію про померлих приватним похоронним фірмам – звісно ж, за «відкат». Трапляється, що «приватники» приїжджають на місце навіть раніше, ніж «швидка» або правоохоронці.

    Інший варіант: вже приїхавши до померлого, лікарі або поліцейські починають нав’язувати родичам якусь конкретну службу.

    Теги: корупція в Україні лікар поліція хвороби послуги
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