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    На Одещині підлітки погрожували підірвати школу

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    Вибухотехніки оглянули школу і не знайшли ніяких небезпечних предметів - На Одещині підлітки погрожували підірвати школу

    Вибухотехніки оглянули школу і не знайшли ніяких небезпечних предметів

    Фото: vn.npu.gov.ua

    Правоохоронці провели з школярами профілактичну бесіду, а їх батьки повинні виплатити штраф

    Поліція знайшла трьох хлопців 15, 14 і 11 років, які подзвонили директору школи в Розквітовской громаді в Березівському районі і повідомили, що в навчальному закладі нібито закладена бомба.

    У ГУНП в Одеській області повідомили, що загрози надійшли ввечері, тому переривати навчальний процес не довелося. Вибухотехніки оглянули школу і не знайшли ніяких небезпечних предметів.

    «Телефонних терористів» знайшли через кілька днів. Двоє старших фігурантів – односельці, а молодший хлопчик потрапив до них у компанію, коли гостював у родичів. Діти розповіли, що таким чином вирішили розважитися.

    Правоохоронці провели з школярами профілактичну бесіду. Їх батьки повинні виплатити штраф за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей).

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    Теги: діти школа Одещина вибухівка поліція батьки
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