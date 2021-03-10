На Одещині підлітки погрожували підірвати школу

Правоохоронці провели з школярами профілактичну бесіду, а їх батьки повинні виплатити штраф

Поліція знайшла трьох хлопців 15, 14 і 11 років, які подзвонили директору школи в Розквітовской громаді в Березівському районі і повідомили, що в навчальному закладі нібито закладена бомба.

У ГУНП в Одеській області повідомили, що загрози надійшли ввечері, тому переривати навчальний процес не довелося. Вибухотехніки оглянули школу і не знайшли ніяких небезпечних предметів.

«Телефонних терористів» знайшли через кілька днів. Двоє старших фігурантів – односельці, а молодший хлопчик потрапив до них у компанію, коли гостював у родичів. Діти розповіли, що таким чином вирішили розважитися.

Правоохоронці провели з школярами профілактичну бесіду. Їх батьки повинні виплатити штраф за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей).