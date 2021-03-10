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    У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці, двоє загиблих

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    Вибух стався у квартирі на 7 поверсі, але що саме вибухнуло &ndash; поки не встановлено - У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці, двоє загиблих
    Вибух стався у квартирі на 7 поверсі, але що саме вибухнуло – поки не встановлено
    Фото: Про Бердянськ

    Двоє людей загинули і одна людина тяжко травмована внаслідок вибуху у квартирі

    У дев’ятиповерхівці в місті Бердянськ сьогодні вранці пролунав вибух. Про це повідомляє видання Про Бердянськ і поліція.

    Вибух пролунав у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки. Журналісти припускають, що вибухнула граната. Поліція поки не ідентифікувала пристрій. «На місце події правоохоронці встановили, що в квартирі стався вибух невідомого пристрою», – повідомили у поліції.

    Унаслідок вибуху на місці загинули мешканці квартири: 50-річний та 60-річний чоловіки, із травмами ушпиталена 49-річна жінка. Її стан оцінюється як важкий.

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    У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці, двоє загиблих
    У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці, двоє загиблих
    У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці, двоє загиблих
    У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці, двоє загиблих
    У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці, двоє загиблих

    На місці працюють правоохоронці. «Наразі правоохоронцями встановлюються всі обставини події, після чого буде надана правова оцінка та кваліфікація», – повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

    За даними правоохоронців вибух стався у квартирі на 7 поверсі, але що саме вибухнуло – поки не встановлено.

    За даним фактом вже розпочато розслідування та встановлюютья усі обставини події.

    Напередодні у Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх забрали до лікарні. Крім того, було евакуйовано сімох мешканців.

    Теги: вибух розслідування Запорізька область поліція будинок
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