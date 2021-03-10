У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці, двоє загиблих

Вибух стався у квартирі на 7 поверсі, але що саме вибухнуло – поки не встановлено

Двоє людей загинули і одна людина тяжко травмована внаслідок вибуху у квартирі

У дев’ятиповерхівці в місті Бердянськ сьогодні вранці пролунав вибух. Про це повідомляє видання Про Бердянськ і поліція.

Вибух пролунав у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки. Журналісти припускають, що вибухнула граната. Поліція поки не ідентифікувала пристрій. «На місце події правоохоронці встановили, що в квартирі стався вибух невідомого пристрою», – повідомили у поліції.

Унаслідок вибуху на місці загинули мешканці квартири: 50-річний та 60-річний чоловіки, із травмами ушпиталена 49-річна жінка. Її стан оцінюється як важкий.

На місці працюють правоохоронці. «Наразі правоохоронцями встановлюються всі обставини події, після чого буде надана правова оцінка та кваліфікація», – повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

За даними правоохоронців вибух стався у квартирі на 7 поверсі, але що саме вибухнуло – поки не встановлено.

За даним фактом вже розпочато розслідування та встановлюютья усі обставини події.

Напередодні у Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх забрали до лікарні. Крім того, було евакуйовано сімох мешканців.