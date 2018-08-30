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    Як теракти у Франції змінили повсякденне життя поліцейських

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    Як теракти у Франції змінили повсякденне життя поліцейських

    У 2017 році понад 60 французьких поліцейських вчинили самогубство

    Близько 65 французьких поліцейських вчинили у 2017 році самогубство. Ісламістський тероризм змінив життя поліцейських назавжди. Психологічний тиск витримують не всі.

    Поліцейські у Франції живуть у постійній готовності відтоді, як ісламісти вчинили у країні серію жорстоких терактів. У Франції загинули понад 240 людей за менш ніж чотири роки. Поліцейські повинні запобігати терактам у будь-який момент. Торік французькі поліцейські перепрацювали 22 мільйони годин.

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    Поліцейських готують до цього на навчаннях, забезпечують куленепробивними жилетами і кращою зброєю. Але для багатьох це занадто. Французьким поліцейським страшно. Мало відпочинку, страх тероризму - багато хто не витримує навантаження.

    У 2017 році понад 60 французьких поліцейських вчинили самогубство.

    Джерело: Deutsche Welle

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