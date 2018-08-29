Путіна запросили на урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни - ЗМІ



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Про запрошення повідомило джерело в адміністрації президента Франції

Франція запросила президента Росії Володимира Путіна до Парижа на урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Про це повідомило ТАСС джерело в адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона.

«Президент Путін разом із лідерами 80 інших зарубіжних держав запрошений до Парижа на церемонії на честь сторічної річниці завершення великої війни», - розповіло джерело.

Зазначається, що раніше президент Франції заявив про намір запросити на урочистості до Парижа лідерів країн-учасниць першого глобального конфлікту.

За словами Макрона, до річниці буде також приурочено проведення форуму «за участю глав держав, урядів і представників провідних міжнародних організацій для обговорення ініціатив, які сприяють зниженню міжнародної напруженості». Конференція буде проходити із 11 по 13 листопада в Парижі.

Нагадаємо, у травні президент Франції Еммануель Макрон разом з дружиною перебував з візитом у Росії.