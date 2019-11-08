Як Україна виграла у Міжнародному суді ООН. Трансляція засідання



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Україна подала позов у Міжнародний суд ООН в 2017 році

Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Відповідне рішення було оголошено 8 листопада в Гаазі.

Як відомо, суд вперше розглядав Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що 8 листопада «стане зрозуміло, який саме підхід застосовуватиме Суд до цієї справи».

«Чи буде це винятково формальний підхід, на застосуванні якого наполягає РФ, чи Суд пристане на позицію України та зважатиме на те, що гібридна агресія вимагає гібридної реакції на неї», - зазначила Зеркаль.

За її словами, це єдиний інструмент, який дозволяє притягнути до відповідальності за фінансування тероризму.

Нагадаємо, Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризм, підтримуючи бойовиків на Донбасі, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар та українців в анексованому нею Криму.