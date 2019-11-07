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    Технології

    В ООН підрахували, скільки людей на Землі користується інтернетом

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    Найвищий відсоток користувачів світової павутини в Європі (82,5%), а найнижчий &ndash; в Африці (28,2%) - В ООН підрахували, скільки людей на Землі користується інтернетом
    Найвищий відсоток користувачів світової павутини в Європі (82,5%), а найнижчий – в Африці (28,2%)

    За останні десять років кількість користувачів світової мережі зросла вдвічі

    В ООН підрахували, що половина людей на Землі, а саме 4,1 мільярда - підключені до інтернету. Серед жінок інтернетом користуються 48%, а серед чоловіків – 58%.

    Про це йдеться у звіті Організації Об’єднаних Націй, повідомляє Радіо Свобода.

    «За даними Міжнародного союзу електрозв’язку при ООН, кількість підключених до інтернету людей зросла на 5,3 % порівняно з 2018 роком», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з дослідженням, кількість користувачів інтернету зросла з 25,8% населення Землі у 2009 році до 53,6% у 2019-му.

    Найвищий відсоток користувачів світової павутини в Європі (82,5%), а найнижчий – в Африці (28,2%).

    Без інтернету залишається близько 3,6 мільярда людей. Більшість із них мешкають у найменш розвинутих країнах.

    «Серед жінок інтернетом користуються 48%, серед чоловіків – 58%, Найбільша різниця між часткою жінок та чоловіків, які мають доступ до мережі, спостерігається в Африці, арабських країнах та Азійсько-Тихоокеанському регіоні», - наголошується в дослідженні.

    ООН інтернет технології населення
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