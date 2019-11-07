В ООН підрахували, скільки людей на Землі користується інтернетом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найвищий відсоток користувачів світової павутини в Європі (82,5%), а найнижчий – в Африці (28,2%)

За останні десять років кількість користувачів світової мережі зросла вдвічі

В ООН підрахували, що половина людей на Землі, а саме 4,1 мільярда - підключені до інтернету. Серед жінок інтернетом користуються 48%, а серед чоловіків – 58%.

Про це йдеться у звіті Організації Об’єднаних Націй, повідомляє Радіо Свобода.

«За даними Міжнародного союзу електрозв’язку при ООН, кількість підключених до інтернету людей зросла на 5,3 % порівняно з 2018 роком», - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, кількість користувачів інтернету зросла з 25,8% населення Землі у 2009 році до 53,6% у 2019-му.

Найвищий відсоток користувачів світової павутини в Європі (82,5%), а найнижчий – в Африці (28,2%).

Без інтернету залишається близько 3,6 мільярда людей. Більшість із них мешкають у найменш розвинутих країнах.

«Серед жінок інтернетом користуються 48%, серед чоловіків – 58%, Найбільша різниця між часткою жінок та чоловіків, які мають доступ до мережі, спостерігається в Африці, арабських країнах та Азійсько-Тихоокеанському регіоні», - наголошується в дослідженні.