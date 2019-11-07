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    ООН: в Україні проживають понад 35 тисяч осіб без громадянства

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    ООН: в Україні проживають понад 35 тисяч осіб без громадянства

    Представник ООН поділився ідеями, як вирішити проблему безгромадянства

    Дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців свідчать, що в Україні проживають понад 35 тисяч осіб без громадянства.

    Про це повідомив представник УВКБ ООН в Україні Пабло Матеу під час відкриття муралу «Маленький громадянин» в четвер у Києві.

    «В усьому світі понад 10 мільйонів людей, які не мають національності, але не дуже багато людей знають про цю проблему. В Україні проживають понад 35 тисяч осіб без національності. І, на жаль, Україна має найбільші цифри в Європі щодо людей, які перебувають під ризиком безгромадянства», - сказав Матеу.

    Водночас він зазначив, що цю проблему можна подолати, і цього року Киргизстан став першою країною, якій вдалося повністю вирішити проблему безгромадянства.

    За словами Матеу, це було зроблено зусиллями уряду, громадянського суспільства і за міжнародної підтримки.

    «Тому в Україні ми підтримуємо уряд в тому, щоб запобігти безгромадянству або подолати його. Ми вітаємо реєстрацію законопроєкту у Верховній Раді минулого тижня, який буде визначати процедуру визначення статусу людей, які можуть бути під ризиком безгромадянства», - сказав представник УВКБ ООН в Україні.

    Джерело: Укрінформ

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