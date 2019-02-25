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    Як журналісти та поліція ловили водіїв-порушників на столичній Поштовій площі

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    Як журналісти та поліція ловили водіїв-порушників на столичній Поштовій площі

    Активісти стверджують, що натрапили на кортеж президента Динамо Ігоря Суркіса

    «Рейд, після якого одночасно і опускаються руки, і з'являється надія. Опускаються руки, тому що наших людей не зупиняють від порушень навіть делініатори — таке враження, що дороги і навіть окремі смуги треба відділяти 2-метровим парканом з колючим дротом. А надія з'являється, тому що зустрічаєш крутих копів і розумієш — такі люди не дозволять перетворити нашу країну на суцільний хаос і беззаконня», - йдеться в коментарі до відео.

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    Активісти також зазначають, що натрапили на кортеж президента Динамо Ігоря Суркіса.

    «Його охоронці і водій не лише нахабно порушили ПДР, а й почали крити матом, отримавши наліпку», - зазначають автори відео.

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