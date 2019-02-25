Хто не встиг? В Україні завершився пільговий період розмитнення «євроблях»



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Українська влада не продовжила пільговий період на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Що це означає для власників «євроблях», які не встигли зареєструвати свої авто в Україні?

За даними Державної фіскальної служби України (ДФС), станом на листопад 2018 року на території України перебувало приблизно 640 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією, найчастіше - з литовськими, латвійськими, чеськими, польськими номерами. За неофіційною статистикою таких машин в країну завезли понад два мільйони.

Здебільшого це вживані авто зі солідним пробігом. Через прогалину в законодавстві явище стало масовим. Власники ж постійно утримували їх у режимі «тимчасового ввезення». З метою легалізації цих машин Верховна Рада ухвалила закон, яким встановлюється перехідний період у 180 діб для реєстрації автомобіля та сплати усіх митних платежів. У п'ятницю, 22 лютого, спливає термін пільгового розмитнення «євроблях». DW з'ясовувала, що після цього зміниться для автомобілів з іноземною реєстрацією.

Знижка на розмитнення

До завершення пільгового періоду власник «євробляхи» міг розмитнити її з 50-відсотковою знижкою на акцизний податок. Хоча знижка не поширювалася на інші обов'язкові платежі: податки, ввізне мито та інші збори, багато хто скористався можливістю пільгового розмитнення. За даними ДФС, станом на 19 лютого, за пільговою процедурою було здійснено митне оформлення 195,2 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Завдяки цьому до бюджету додатково надійшло 12 мільярдів гривень. Всі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на єврономерах, направляються до Пенсійного фонду України.

З 23 лютого вже діятиме загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку. Однак всі, хто подав документи до 24 години 22 числа на розмитнення свого авто, але через завантаження митниці ще не отримав їх назад, то все одно вони будуть оформлені з 50-відсотковою знижкою упродовж наступних днів за відповідним зафіксованим курсом, запевняє заступник голови Державної фіскальної служби України Віктор Кривицький. За законом, базова ставка акцизного податку для авто з бензиновим двигуном становить 50 євро, для авто з дизельним двигуном - 75 євро.

Ставку акцизу розраховують за формулою, у якій враховуються об'єм двигуна та вік автомобіля. У цій формулі базова ставка множиться на коефіцієнт двигуна (обсяг двигуна у кубічних сантиметрах ділиться на 1000) та на коефіцієнт віку (кількість повних календарних років з моменту випуску автомобіля). Наприклад, акциз для ввезення машини з об'ємом бензинового двигуна 2000 кубічних сантиметрів 2012 року (шість повних років) випуску становить 600 євро, а авто з тим самим обсягом двигуна, але випуску 2003 року - 1500 євро. Окрім цього доведеться сплатити ПДВ, а це 20 відсотків від вартості авто, ввізне мито у розмірі десять відсотків і збір до Пенсійного фонду, що становить три-п’ять відсотків від вартості автомобіля, яка зазначена у договорі купівлі-продажу.

Встигнути до травня

Розмитнити авто на єврономерах можна буде до 23 травня цього року. Тобто, ще три місяці за нерозмитнений автомобіль не стягуватимуть штрафи. Після цього до порушників митних режимів «транзит» і «тимчасове ввезення» правоохоронці почнуть застосовувати жорсткі фінансові санкції: штрафи від 8,5 до 17 тисяч гривень. Для власників машини на єврономерах, які використовуватимуться у підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи як таксі, передбачений штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Власники, які не заплатили акциз та не отримали українську реєстрацію для своїх «євроблях», оскільки не змогли вийти на контакт з попереднім власником авто і оформити договір купівлі-продажу, повинні будуть або вивезти їх з України, або продати на запчастини, попереджають у міністерстві фінансів України. Якщо цього не буде зроблено, водіїв на автомобілях з іноземною реєстрацією позбавлятимуть права керування на рік та вилучатимуть авто коштом порушника.

Джерело: Deutsche Welle