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    Кримінал

    В окупованій Макіївці підірвали авто «командира МВС» бойовиків

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    У Макіївці 25 лютого на місці вибуху працює &laquo;слідча група&raquo; окупантів&nbsp; - В окупованій Макіївці підірвали авто «командира МВС» бойовиків
    У Макіївці 25 лютого на місці вибуху працює «слідча група» окупантів 

    Російські окупанти заявляють про диверсію з боку України

    У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області стався вибух.

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    Бойовики заявили, що хтось намагався вбити так званого командира підрозділу «МВС» самопроголошеної «ДНР», проте він вижив і зараз перебуває у лікарні, повідомляє Telegram-канал WarGonzо.

    Вибуховий пристрій заклали під автомобіль.

    У так званій «народній міліції ДНР» повідомили, що на місці вибуху працює «слідча група». Там заявили що у них є опис підозрюваних у причетності до інциденту, їх зараз розшукують.

    Напередодні повідомлялося, що окупанти обстріляли Золоте та НовоолександрівкуМіни російського виробництва розривались прямо в будинках українців. Налякані люди ледь встигали ховатись від вибухів. 

    Також стало відомо, що російські окупанти переселили до Кримупівмільйона «правильних» росіян. Зокрема, зараз у Криму на будь-якому підприємстві й навіть у дитячих садках є люди, які відповідають за співпрацю зі спецслужбами. За офіційною статистикою, близько 35 тисяч внутрішньо переміщених осіб - це люди, які виїхали з Криму. Водночас, згідно з даними громадських організацій, таких людей 50 тисяч.

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