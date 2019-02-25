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    Минулий тиждень у Києві був урожайний на ДТП: двоє людей загинуло

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    ДТП із жертвою на&nbsp;<span>вулиці Алма-Атинська, 105/2</span> - Минулий тиждень у Києві був урожайний на ДТП: двоє людей загинуло
    ДТП із жертвою на вулиці Алма-Атинська, 105/2
    Фото: Інформатор

    За тиждень у столиці сталося понад 800 ДТП

    За тиждень з 18 по 24 лютого у Києві зафіксовано 819 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 844), з них 38 з потерпілими (на попередньому тижні 42). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху» на підставі даних, що надійшли від цілодобового чергового про дорожньо-транспортну ситуацію в місті.

    За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 41 особа (на попередньому тижні - 49), загинуло двоє людей (на попередньому тижні в ДТП загинуло три людини).

    Крім того, минулого тижня сталося 13 наїздів на пішоходів, з них 6 - на пішохідних переходах.

    Як повідомлялося, 23 лютого у Києві на вулиці Максимовича сталася аварія за участю тролейбуса №50 і позашляховика Toyota RAV4. У водія Toyota трапився повторний інсульт. 

    23 лютого у Києві водій «Ауді» врізався в електроопору, що стояла на зупинці громадського транспорту. Подія трапилась на вулиці Алма-Атинській Дніпровського району столиці. Зусилля правоохоронців спрямовані на затримання чоловіка, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками.

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