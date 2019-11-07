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    Зеленський відверто розповів про «слуг народу», уряд, посадки і Нормандський формат

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    Зеленський відверто розповів про «слуг народу», уряд, посадки і Нормандський формат

    Нове відео від президента України

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 листопада, оприлюднив свій другий монолог, який був зроблений за кермом автомобіля Tesla.

    Зокрема, глава держави зробив свою оцінку діяльності нового уряду та Ради, а також розповів про підготовку до «нормандського» та обіцяні «посадки».

    Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Володимир Зеленський
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