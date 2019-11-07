Кернес затролив Зеленського (фото)



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Свій пост у соцмережі Кернес проілюстрував старим фото із Зеленським

«Володимир Олександрович, вас ввели в оману», - підкреслив мер Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес зауважив, що під час візиту до міста президента Володимира Зеленського зал, де представляли нового губернатора, був «забитий людьми, які люблять і вміють присмоктатися до будь-якої влади», і заявив, що люди, з якими спілкувався президент на прохідних авіазаводу і заводу ім. Малишева - «активісти» і псевдо-підприємці ринку «Барабашово».

Про це Кернес написав 7 листопада на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора в Харкові з робочою поїздкою був президент Володимир Зеленський. На Харківському авіазаводі президент провів нараду по роботі «Укроборонпрому», в рамках якого представив нового главу області. На цій виставі в залі не було мера Харкова, не було глав державних районних адміністрацій і районних адміністрацій Харкова, були відсутні ректори навчальних закладів, незважаючи на те, що наше місто - студентська столиця країни. Не було там і депутатів обласної ради, з якими очільнику області належить працювати. Зате зал, розрахований на 250 місць, був забитий людьми, які люблять і вміють присмоктатися до будь-якої влади. Людьми, які рубали ліс до першого візиту президента до Харкова, і продовжують рубати його до цього дня. Такий склад присутніх недивний, оскільки організацією цієї наради займалася колишня губернатор області», - написав Кернес.

Він зауважив, що не напрошується на зустрічі з президентом, але вважає, що «такий склад наради і представлення нового губернатора не вписується в логіку, яку проповідує президент з точки зору децентралізації і значення Харкова, як другого міста України».

«Щодо нового губернатора. Мені було дивно чути його слова, що «Харків - це окрема держава». Хочу нагадати новопризначеному очільнику області - Харків є невід'ємною частиною України. З огляду на це, пропоную новоспеченому губернатору встати перед дзеркалом, зняти з голови корону володаря «окремої держави», яка не відбулася, і подумати про те, що корисного він може зробити на посаді глави облдержадміністрації для регіону», - підкреслив мер Харкова.

Крім того, Кернес звернувся до президента.

«Шановний Володимире Олександровичу! Коли вас інформують, що в Харкові є проблеми з опаленням і гарячою водою, хочу доповісти вам і навести кілька цифр. У місті на 100 відсотків підключена соціальна сфера, включаючи лікарні, дитячі садки, школи і т.д. На 92 відсотки опалюється житловий фонд і роботи по включенню інших будинків ведуться цілодобово. З більш, ніж 7 000 житлових будинків комунальної власності, на день вашого приїзду в Харків гаряча вода була відсутня лише в 420 будинках. Вона там з'явиться протягом декількох днів, так як ведуться технологічні процеси. Смію стверджувати, що з усіх великих міст України Харків входить в опалювальний сезон якісно і в рамках технологічних процесів. І вже точно краще Харківської області, ввіреній вами новому губернатору: в Куп'янську у дітей, наприклад, вимушені канікули через холодні батареї в школах, а в селищі Чкаловському Чугуївського району взагалі оголошено надзвичайний стан через ситуацію з подачею тепла», - повідомив, звертаючись до глави держави, мер Харкова.

Також він прокоментував спілкування президента з «народом» у прохідних авіазаводу і заводу ім. Малишева.

«Володимир Олександрович, вас ввели в оману - це були «активісти» і псевдо-підприємці ринку «Барабашово» добре відомі в Харкові тим, що за гроші будь-хто може їх найняти для участі в будь-якому пікеті «проти всього хорошого», щоб зробити гірше. І не здалася вам, Володимире Олександровичу, дивною одна деталь? Біля стін обласної державної адміністрації вас чекали кілька сотень таких же проплачених активістів, організованих, судячи з усього, тими ж людьми, що організовували і нараду, щоб влаштувати вам «коридор ганьби», як в Тернополі? І тільки «активісти» і псевдо-торговці «Барабашово» точно знали, у скільки саме і біля якої заводської прохідної можна буде з вами поспілкуватися», - заявив Кернес.

«Ви проводили нараду на тему роботи «Укроборонпрому». Але ринок «Барабашово» - не працює над зміцненням обороноздатності країни. Керівництво ринку 24 години на добу зайнято грабунком підприємців їхнього ринку. І те, що вони вивели на проплачений пікет нібито «підприємців», говорить про те, що вони дуже бояться, що нова дорога буде побудована», - підкреслив мер Харкова.

«Хочу також відзначити, що пробивання дороги від Салтівського житлового масиву до центру була передбачена усіма Генеральними планами міста Харкова - в 1953, 1986, 2004 і 2013 роках. В рамках повноважень Харківського міського голови хочу відповісти дуже просто - я побудую цю дорогу, а всі незаконно облаштовані торговельні павільйони ринку «Барабашово», які потраплять в межі червоних ліній цієї дороги, будуть знесені в повній відповідності з українським законодавством. При цьому інтереси ошуканих власником і керівництвом ринку «Барабашово» підприємців будуть захищені. Їм будуть надані нові, сучасні торгові павільйони, а орендна плата за них буде в рази меншою, ніж вони змушені платити зараз. До того ж, ці гроші підуть до бюджету міста, а не в кишені злодійкуватих менеджерів приватного ринку», - заявив Кернес.

Він побажав Зеленському «успіхів у нелегкій роботі на посаді президента України», а новому главі Харківської обласної державної адміністрації - «для початку розібратися в тому, що ж насправді відбувається в регіоні, і тільки потім робити висновки і розставляти акценти».

Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.