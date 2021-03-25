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    Жіноча забава і 3D-реальність: Михайло Поплавський презентував новий кліп

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    Зйомки кліпу проходили з використанням сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine і tracking systems - Жіноча забава і 3D-реальність: Михайло Поплавський презентував новий кліп
    Зйомки кліпу проходили з використанням сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine і tracking systems

    «Чого хоче жінка, того хоче Бог. А жінки хочуть – забаву»

    Король епатажу, майстер перевтілень і невтомний підкорювач жіночих сердець Михайло Поплавський презентував новий кліп Забава.

    Цього разу він з’явився в образі романтичного мандрівника-астронавта, який вирушає в космос на пошуки коханої.

    Прем’єрний показ відбувся в Київському університеті культури за участю українських селебрітіс, зіркових випускників, популярних блогерів, друзів і колег.

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    Жіноча забава і 3D-реальність: Михайло Поплавський презентував новий кліп
    Жіноча забава і 3D-реальність: Михайло Поплавський презентував новий кліп
    Жіноча забава і 3D-реальність: Михайло Поплавський презентував новий кліп
    Жіноча забава і 3D-реальність: Михайло Поплавський презентував новий кліп
    Жіноча забава і 3D-реальність: Михайло Поплавський презентував новий кліп
    Жіноча забава і 3D-реальність: Михайло Поплавський презентував новий кліп

    Музику до пісні написав Віталій Волкомор, автором слів є Микола Бровченко.

    «Це така легка, спокійна сексуально-еротична серія – Михайло Поплавський та дівчата. А чого хоче жінка, того хоче Бог. А жінки хочуть – забаву», – сказав Михайло Поплавський.

    Зйомки кліпу проходили з використанням сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine і tracking systems тощо.

    За оригінальним сюжетом головний герой, чи то пак Михайло Поплавський, кружляє в космічному просторі, але несподівано виявляється в підводному царстві серед морських німф і чарівної Русалочки-царівни.

    Його неймовірно вражає її незвичайна краса, і, сповнений пристрасті і натхнення, він висловлює свої почуття.

    Моє серце – човен, а кохання – море.

    Берегів немає, як роса прозоре.

    А на денці серця, як на небі тиша.

    Там живе русалка, моя найміліша!

    Справжня сила кохання допомагає головній героїні (її роль втілила Марія Коптєва) здійснити заповітну мрію – станцювати. Вона з Русалоньки перетворюється в тендітну дівчину, яка виконує разом з німфами романтичний танець.

    Креативна команда постановників влаштувала неймовірне видовище, його творцями стали: режисер кліпу Дмитро Гук, оператор-постановник Олексій Степанов, хореограф-постановник Ростислав Савченко.

    Феєричні 3D-декорації підводного світу були розроблені в лілово-рожевій гаммі, білих і сріблястих відтінках з перламутром – рельєфний трон у формі мушлі, на якому граційно розташувалися герої, громіздкі камені, перлини і корали додавали загадкової атмосфери.

    Режисерові Дмитру Гуку вдалося поєднати непоєднуване.

    «У кліпі Забава ми вирішили занурити космічного астронавта в морську безодню, де він зустрічається з Русалонькою. Такий контраст у розкритті образів був потрібен, щоб всі зрозуміли, що знайти єдине, неповторне кохання буває іноді дуже складно», – розповів Дмитро.

    Михайло Поплавський наголосив, що кліп Забава – номер 1 в Україні для чоловічої аудиторії, але жінкам теж має дуже сподобатися.

    – Кохання до жінки робить чоловіків сильними, надихає на героїчні і часто непередбачувані вчинки. Наприклад я – вирушив у міжгалактичну подорож, а потім занурився в морські глибини. Але щире і взаємне почуття того варті. Кохайте і будьте коханими! – побажав всім Михайло Поплавський і додав: Тримаймося на хвилі любові!

    Народний артист України Павло Зібров, який відвідав прем’єру Забави, поділився емоціями:

    – Кліп – просто бомба! Зачаровує все: чарівні образи, дівчата і майстерна робота стилістів. І хочу зазначити, що в кліпі Забава дуже круто знято великі плани. Це сучасно, класно і драйвово. Шоу-бізнесу є чому повчитися. За цим наше майбутнє, – прокоментував Зібров.

    Кирило Кудрявцев – продюсер спільноти ТікТокеров був в захваті від побаченого.

    – Ми приходимо на кожну презентацію ваших кліпів. Щоразу ви дивуєте дедалі більше. Це дуже сучасний і новий формат. Всі трендові платформи зараз транслюють ваші кліпи, це успіх. Ви підкорюєте весь український шоу-бізнес. А ми з нетерпінням чекаємо надалі на ваші кліпи, – сказав Кудрявцев.

    Зараз триває підготовка до знімального процесу нових чотирьох кліпів, які завершать серію золотої десятки відеоробіт на хіти Михайла Поплавського.

    Теги: артист Михайло Поплавський Павло Зібров
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