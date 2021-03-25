Теледітище Зеленського регулярно висміює вакцинацію і її «побічні ефекти» (відео)

На концертах «Ліги сміху» артисти сміються з того, які «побочки» можуть бути після щеплення ковід-вакциною

У програмі «Ліга сміху» виробництва «Квартал 95», яка виходить в ефір на каналі 1+1, регулярно висміюють вакцинацію та її «побічні ефекти». Зокрема, в одному з номерів після щеплення вакциною від коронавірусу курка нібито перетворюється на совок.

«Я вакцину вколов, тільки є одна побочка. – Що, запахи, нюх не повертається? – Запахи, нюх все нормально. Ми курці піддослідній вкололи, вона ось в совок перетворилась. – Почекайте. Ми вам виділили два мільйона. Ми вас попросили зробити 40 мільйонів вакцин. Нам треба щепити Україну! – Ти що, Україну в совок перетворити хочеш?».

В іншому скетчі відомий епатажний підприємець Гарік Корогодський порівнює дію вакцини з наркотичним засобом і говорить, що вже «тричі вколовся». «Не хочете вакцину недорого? Надійна. Я третій раз вколовся. 100 доларів грам. Беріть. Без «побочки». Не хочете? Добре, запропоную Потапу – він ніколи від вакцини не відмовлявся», – говорить персонаж Корогодського.

«Прямий репортаж з лікарні» - так називається ще одна мініатюра. «Ало! Провакцинувалися? І що? Ну це нормально. Ніс збільшився на 10 сантиметрів? Ну ви ж знаєте, чим більший ніс, тим більший... А, ви – жінка??? Зайдіть до мене, голос підозрілий», – говорить персонаж-лікар.

Ще один номер – про те, як у Буковелі порушують карантин: «Як люди в Буковелі під час локдауна. Забули, що в країні коронавірус – і куражимось!!!»

Як відомо, президент Зеленський і його найближче оточення люблять бувати на концертах «Кварталу». Зокрема, з ним ходять на шоу й керівник Офісу Андрій Єрмак, і помічник Зеленського Сергій Шефір.

Раніше навколо проекту «Ліга сміху» спалахнув скандал. Як повідомила BBC Україна, формат, створений «95 кварталом» під керівництвом Володимира Зеленського, продали на російський телеканал СТС.

«Це франшиза, куплена в Україні. СТС дуже давно купив права на кілька продуктів серед яких була і Ліга Сміху», - повідомив у відеоролику до запуску шоу редактор російської компанії «Міжнародний союз КВК» Євген Донських. У «Кварталі» виправдовувались тим, що нібито їхні формати продає міжнародний дистриб’ютор.

Водночас в студії відмовилися повідомити, скільки заплатив СТС за права на шоу та коли саме уклали угоду, зазначивши, що «умови продажу форматів, у тому числі «Ліги Сміху», є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися», – зазначалося у статті.

«Якщо дуже грубо оцінити, то ми говоримо про суму в межах $10 000- $15 000 за епізод. Ну і оскільки це продукт «Кварталу 95» і шоу досить рейтингове, то ціна близька до вищої межі», - заявив виданню керівник відділу аналітики Інформаційного агентства ІА Медіа Ресурси Менеджмент, головний редактор Content Report і Media Business Reports Артем Вакалюк. Володимир Зеленський досі отримує роялті за проекти «Кварталу». За 2020 рік Зеленський, згідно з його декларацією, отримав виплати роялті від «Кварталу 95» на 1,05 млн грн і 3,31 млн грн.

Володимир Зеленський був незмінним ведучим проекту «Ліга сміху» до обрання президентом України. Російський телеканал СТС – частина холдингу СТС Медіа, яким володіють російський держбанк ВТБ та медіагрупа «НМГ», за якою стоять структури банку «Росія».

Тим часом в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу а також знову зафіксовано антирекорд за смертністю від хвороби. За минулу добу в Україні було виявлено 16 669 нових хворих на коронавірус. Вчора хвороба забрала життя в 362 українців.

Додамо, що у світі понад 125 млн випадків коронавірусу.

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