З’явилося відео скандальної бесіди Тимошенко з послом РФ

Відео розмови запостив російський журналіст

Працівник одного з російських телеканалів розмістив у Facebook відео бесіди глави партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко з послом РФ у Німеччині Сергія Нечаєва на полях Мюнхенської конференції з безпеки. На ньому видно вже кінець бесіди, коли дипломат полишає Тимошенко. Загальну тривалість бесіди на цьому відео визначити не можна. Після



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Відео розмови запостив російський журналіст

Працівник одного з російських телеканалів розмістив у Facebook відео бесіди глави партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко з послом РФ у Німеччині Сергія Нечаєва на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

На ньому видно вже кінець бесіди, коли дипломат полишає Тимошенко. Загальну тривалість бесіди на цьому відео визначити не можна. Після відходу Нечаєва працівник російського телебачення наблизився до Тимошенко і спробував узяти коментар, але та відмовилася.

Раніше сьогодні у Міністерстві закордонних справ Росії заявили про зустріч народного депутата, екс-прем'єра України Юлії Тимошенко і посла Росії в Німеччині Сергія Нечаєва у рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Як повідомила речниця російського відомства Марія Захарова, Тимошенко і Нечаєв поспілкувалися у той час, коли відбувалася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з його російським колегою Сергієм Лавровим.

Крім того, в офіційному twitter МЗС Росії було оприлюднене фото, на якому, зокрема, є Юлія Тимошенко.

Пізніше партія «Батьківщина» заявила, що фото за участі Тимошенко з кулуарів Мюнхенської конференції з безпеки, опубліковані МЗС Росії, є провокацією. У політсилі звернулись до засобів масової інформації «з проханням не брати участі у кремлівських спецопераціях».