У «Батьківщині» пояснили скандальне фото Тимошенко з послом РФ

Оприлюднене МЗС Росії фото з Тимошенко є провокацією, зазначили у «Батьківщині»

Партія «Батьківщина» заявляє, що фото за участі Юлії Тимошенко з кулуарів Мюнхенської конференції з безпеки, опубліковані МЗС Росії, є провокацією. Про це заявили у прес-службі партії «Батьківщина». «Юлія Тимошенко та Григорій Немиря ніколи не були знайомі з чоловіком, який підійшов до них в кулуарах конференції.



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Оприлюднене МЗС Росії фото з Тимошенко є провокацією, зазначили у «Батьківщині»

Партія «Батьківщина» заявляє, що фото за участі Юлії Тимошенко з кулуарів Мюнхенської конференції з безпеки, опубліковані МЗС Росії, є провокацією.

Про це заявили у прес-службі партії «Батьківщина».

«Юлія Тимошенко та Григорій Немиря ніколи не були знайомі з чоловіком, який підійшов до них в кулуарах конференції. Представники «Батьківщини» в цей час перебували біля приміщення, де за 5 хвилин мала розпочатися зустріч із Комісаром ЄС з питань політики сусідства та розширення Йоганнесом Ханом», – йдеться у заяві.

У прес-службі пояснили, що в усіх учасників конференції є бейджі з прізвищем, однак на них не вказуються посади та країни, які вони представляють.

«Фото з представником країни-агресора є навмисною провокацією. Звертаємося до засобів масової інформації з проханням не брати участі у кремлівських спецопераціях. Про офіційні зустрічі та переговори, які представники «Батьківщини» проводили в Мюнхені, прес-служба партії вчасно повідомляє і так само робитиме в майбутньому», – заявили в прес-службі «Батьківщини».

Раніше сьогодні у Міністерстві закордонних справ Росії заявили про зустріч народного депутата, екс-прем'єра України Юлії Тимошенко і посла Росії в Німеччині Сергія Нечаєва у рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Як повідомила речниця російського відомства Марія Захарова, Тимошенко і Нечаєв поспілкувалися у той час, коли відбувалася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з його російським колегою Сергієм Лавровим.

Крім того, в офіційному twitter МЗС Росії було оприлюднене фото, на якому, зокрема, є Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Порошенко вже прибув до Мюнхена.

Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу.