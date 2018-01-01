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    Російське МЗС похвалилось фото: усміхнена Тимошенко в компанії з дипломатом РФ

    Російський посол в Німеччині поспілкувався з Юлією Тимошенко
    Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило фото, на якому очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко спілкується з російським дипломатом під час Мюнхенської конференції у Німеччині. Фото опубліковано в Twitter МЗС РФ. «Поки Сергій Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з
    • Сьогодні, 21:21
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    Російський посол в Німеччині поспілкувався з Юлією Тимошенко

    Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило фото, на якому очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко спілкується з російським дипломатом під час Мюнхенської конференції у Німеччині.

    Фото опубліковано в Twitter МЗС РФ.

    «Поки Сергій Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко. Ось така вона ця Мюнхенська конференція», – йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства РФ.

    Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ України та Росії Павло Клімкін і Сергій Лавров зустрілись на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. 

    Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

    Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

    Порошенко вже прибув до Мюнхена.

    Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу.

    МЗС Юлія Тимошенко Німеччина посол Мюнхенська конференція з безпеки
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