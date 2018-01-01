Російське МЗС похвалилось фото: усміхнена Тимошенко в компанії з дипломатом РФ

Російський посол в Німеччині поспілкувався з Юлією Тимошенко

Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило фото, на якому очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко спілкується з російським дипломатом під час Мюнхенської конференції у Німеччині. Фото опубліковано в Twitter МЗС РФ. «Поки Сергій Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський посол в Німеччині поспілкувався з Юлією Тимошенко

Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило фото, на якому очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко спілкується з російським дипломатом під час Мюнхенської конференції у Німеччині.

Фото опубліковано в Twitter МЗС РФ.

«Поки Сергій Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко. Ось така вона ця Мюнхенська конференція», – йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства РФ.

М.#Захарова: «Пока Сергей #Лавров общается с Павлом Климкиным, Российский посол в Германии Сергей Нечаев общается с Юлией Тимошенко. Вот такая она эта Мюнхенская конференция». pic.twitter.com/wSDsSFmCUr — МИД России (@MID_RF) 16 лютого 2018 р.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ України та Росії Павло Клімкін і Сергій Лавров зустрілись на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Порошенко вже прибув до Мюнхена.

Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу.