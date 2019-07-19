Альтанки з туманом: у зоопарку Вінниці дублюють європейські родзинки



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У Вінниці запровадили новацію

У Подільському зоопарку запевняють, що підготовились до спеки, яка притаманна літу. Щоб відвідувачам було комфортно, на території передбачені спеціальні альтанки з туманом. Вінничан такий підхід має вразити. Його зроблено за аналогією з Вашингтоном та європейськими містами.

Як зазначають у ВОКСЛП “Віноблагроліс”, підрозділом якого є зоопарк, аби прогулянки звіринцем були комфортними навіть у 30-градусну спеку, на його території встановили незвичайну альтанку. Зайшовши до неї, діти і дорослі зможуть освіжитись прохолодним туманом, який створює спеціальна установка.

«Застудитися там нереально, оскільки туман м’який і приємний, – каже директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. – Такі системи зрошення є у багатьох європейських зоопарках і парках. Ми в них перейняли досвід».

Щоб очистити воду від солей, металів та інших домішок, її пропускають через два фільтри. Після цього за допомогою спеціального компресора і форсунок перетворюють на туман.

«Ми ставимо на таймер і система працює самостійно, – розповідає керівник зверинцю. – Температура є небезпечною навіть для дітей. Для того, аби вона встигала прогріватися, форсунки підняли якомога вище. Мокрою людина не буде. Там тільки туман, як у теплиці».

Джерело: naparise.com