У ніч проти 24 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Сергія Моргунова.

«Під час повітряної тривоги у Вінниці було чути вибух. За попередньою інформацією, внаслідок збиття ворожого безпілотника виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, на місці працюють рятувальники. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Згодом Моргунов уточнив, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 24 листопада російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

До слова, у ніч на 24 листопада Польща залучила сили та засоби протиповітряної оборони у зв’язку з черговою російською повітряною атакою проти України.