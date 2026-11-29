Загинули чоловік та жінка внаслідок ворожої атаки на Вінниччині

Внаслідок російської атаки на Вінниччині в неділю загинули чоловік та жінка, ще одна людина дістала поранення. Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, інформує «Главком».

«Загинули чоловік та жінка внаслідок ворожої атаки на Вінниччині. Ще одна людина зазнала легких травм», – зазначила Наталя Заболотна.

За інформацією ДСНС України, пошкоджено житловий сектор однієї з громад поблизу Вінниці. Також загорілися два мікроавтобуси. Рятувальники вже загасили пожежу.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Вінниччину 27 листопада. Було пошкоджено об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури.

Також у ніч проти 24 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. За попередньою інформацією, внаслідок збиття ворожого безпілотника виникла пожежа.