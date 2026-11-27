Російська терористична армія атакувала Вінниччину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Внаслідок нічної ворожої атаки на Вінниччині пошкоджено об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 листопада окупанти атакували обласний центр Запорізької області. Після удару загорілася виробнича будівля на території інфраструктурного об'єкта.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 листопада росіяни завдали комбінованого удару по місту Ізюм у Харківській області. Внаслідок цього постраждали люди.