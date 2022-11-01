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Боксер з Вінниці змагатиметься за титул WBC Continental Americas

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Боксер з Вінниці змагатиметься за титул WBC Continental Americas

Вінничанин Сергій Богачук змагатиметься за титул WBC Continental Americas у США. Боксер виступить у поєдинку з американцем Аароном Коулі у першій середній вазі. 

Про це повідомляють в онлайн-виданні «Вінницька Арена».

«27-річний Сергій Богачук повернеться на ринг після річної перерви. Минулого року він зазнав дострокової поразки від колишнього претендента на титул Брендона Адамса, проте здобув дві перемоги. Наразі в його послужному списку, як і раніше, всі перемоги здобуті достроково. А 32-річний Коулі вийде на ринг після двох поразок поспіль, проте всі чотири поразки у кар’єрі він зазнав за рішення суддів», - йдеться у повідомленні.

Боксер з Вінниці змагатиметься за титул WBC Continental Americas фото 1

Бій організований промоутерською компанією Тома Леффлера 360 Promotions, який транслюватиметься на платформі UFC Fightpass.

Теги: вінничани Вінниця спорт бокс

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