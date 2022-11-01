Боксер з Вінниці змагатиметься за титул WBC Continental Americas

Вінничанин Сергій Богачук змагатиметься за титул WBC Continental Americas у США. Боксер виступить у поєдинку з американцем Аароном Коулі у першій середній вазі.

Про це повідомляють в онлайн-виданні «Вінницька Арена».

«27-річний Сергій Богачук повернеться на ринг після річної перерви. Минулого року він зазнав дострокової поразки від колишнього претендента на титул Брендона Адамса, проте здобув дві перемоги. Наразі в його послужному списку, як і раніше, всі перемоги здобуті достроково. А 32-річний Коулі вийде на ринг після двох поразок поспіль, проте всі чотири поразки у кар’єрі він зазнав за рішення суддів», - йдеться у повідомленні.

Бій організований промоутерською компанією Тома Леффлера 360 Promotions, який транслюватиметься на платформі UFC Fightpass.