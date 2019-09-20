Чергова поразка. Вінницька Нива знову остання



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Вінницька «Нива» знову програла

Як і у більшості «невдалих» поєдинків цього сезону вирішальний м’яч вінничани пропустили на доданих хвилинах, що свідчить про дефіцит майстерності та витримки. Отже команда вчергове «опустилася» на останню сходинку турнірної таблиці у групі А Другої ліги.

Нагадаємо, що лише кілька тижнів тому у селі Демидів Вишгородського району Київщини вінницька «Нива» вже програвала місцевому «Діназу» у кубковому поєдинку, тому матч у рамках чемпіонату мав би стати реваншем. Але не став. Новачок 2 ліги виграв з рахунком 2:1 цілком заслужено, оскільки омолоджена «Нива» не реалізувала безліч гольових моментів.

Забувати гравці обох команд почали у другому таймі. На 62 хвилині вишгородці розіграли багатоходівку уздовж лінії штрафної, Бовтрук несподівано для суперників відкинув вглиб на Ічанського, так що опорник господарів з правої ноги щосили пальнув у дальній кут – 1: 0. Вболівальники навіть переживали за збереження сітки після такого удару.

Незабаром забив і «діназівець» Терещенко, але з офсайду. Однак, коли спритність господарів стихла, виявилося, що «Нива» цілком здатна навантажити їх захист. Багатоходівку гостей на 79 хвилині підбадьорив дальній удар Долінського. Воротар його відбив, але на куті воротарського встиг на добивання Загорулько – 1: 1.

Гості знову почали аткувати, але не вистачало влучності. Господарі витримали тиск, перевели гру вперед і в компенсований час – на 4 доданій хвилині - вирвали перемогу. Комбінацію Терещенко і Бовтрука замкнув Гарбар, з кута воротарського майданчика пробивши повз воротаря – 2: 1.

Отже після 8 матчів у вінничан лише 4 очки, і надія, що з чаосм прийде досвід...

Джерело: naparise.com