Чоловік, який пропонував поліцейським хабар, постане перед судом
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Розсилка
Небажання понести адміністративну відповідальність привела громадянина до кримінальної
Вінницькою місцевою прокуратурою, з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням жителя Калинівського району, який запропонував та дав неправомірну вигоду правоохоронцям.
37-річний чоловік переслідував мету уникнути відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він пізнім червневим вечером, перебуваючи на узбіччі перехрестя вулиці Мечникова та Хмельницького шосе в м. Вінниці, неодноразово висловив пропозицію двом інспекторам Управління патрульної поліції у Вінницькій області, про надання неправомірної вигоди та в подальшому передав гроші за не притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).
Джерело: vinnitsaok.com.ua