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    Чоловік, який пропонував поліцейським хабар, постане перед судом

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    Чоловік, який пропонував поліцейським хабар, постане перед судом

    Небажання понести адміністративну відповідальність привела громадянина до кримінальної

    Вінницькою місцевою прокуратурою, з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням жителя Калинівського району, який запропонував та дав неправомірну вигоду правоохоронцям.

    37-річний чоловік переслідував мету уникнути відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він пізнім червневим вечером, перебуваючи на узбіччі перехрестя вулиці Мечникова та Хмельницького шосе в м. Вінниці, неодноразово висловив пропозицію двом інспекторам Управління патрульної поліції у Вінницькій області, про надання неправомірної вигоди та в подальшому  передав гроші  за не притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).

    Ч. 1 ст. 369 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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