Друге маля гамадрила народилося у вінницькому зоопарку



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Дитинча-хлопчик росте разом із сестричкою

Днями самиця павіана-гамадрила у Подільському зоопарку Вінниці народила дитинча. Хлопчик здоровий і вже пізнає світ.

«Взимку одна з самиць народила дівчинку, а цього тижня її подружка дала життя мавпеняткові хлопчику. Малюки є братиком і сестричкою по батькові. Джона, саме так звуть татка мавпенят, тимчасово відокремили від мам з дітьми. Він у сусідньому вольєрі», - повідомили в зоопарку.

Наразі породілля і новонароджений перебувають під наглядом ветеринара. Малюк ссе материнське молоко. Мама теж почувається добре. Вона весь час з дитиною в обіймах. Тим паче, що допомагає старша подружка, яка вже має досвід материнства.

Джерело: i-vin.info