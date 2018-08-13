Двоє п’яних братів влаштували дебош на автозаправці у Вінниці



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Погром почався, бо продавець не зміг відкоркувати пляшку чоловікам

У неділю, 12 серпня, на одній з автозаправок міста Вінниці двоє відвідувачів влаштували погром. Представники приватної охорони, які приїхали на спрацювання тривожної кнопки, не змогли вгамувати п’яних дебоширів та викликали поліцію на допомогу. Про це інформує патрульна поліція Вінницької області.

За її даними, патрульні поліцейські затримали правопорушників неподалік місця події та передали їх слідчо-оперативній групі.

Близько 23:30 компанія з п’яти чоловіків зайшла на заправку купити пиво. Двоє з них вчинили погром на заправці через те, що продавець не зміг їм відкоркувати пляшку. Працівник заправки натиснув на тривожну кнопку.

Представникам приватної охорони, які прибули на виклик, вгамувати дебоширів, які трощили прилавки, не вдалося. Тож вони викликали поліцію на допомогу.

Патрульні затримали правопорушників неподалік місця події. Зловмисники поводились агресивно та погрожували поліцейським фізичною розправою. Застосувавши спецзасоби, інспектори затримали їх та доставили до відділу поліції.

Правопорушниками виявились 31 та 34-річні брати, які раніше потрапляли в поле зору поліції. Один із них має судимість за вчинення вбивства.

Слідчо-оперативна група поліції встановить всі подальші обставини справи.