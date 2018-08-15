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    Комунальники почистили стічну каналізацію у Вінниці

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    Комунальники почистили стічну каналізацію у Вінниці

    Незаплановане літнє очищення довелося провести через сильні дощі

    Працівники КП «Вінницяоблводоканал» провели літню чистку очисних споруд каналізації міста. Частіше чистити систему довелося після нещодавніх сильних злив, повідомляє прес-служба підприємства. Опади призвели до того, що за півдоби на очисник надійшло 1,1 тонн різноманітного сміття: картонні коробки, ганчірки, уламки дерев, зіпсовані овочі та фрукти тощо.

    За словами фахівців, до зимового набору каналізаційного сміття – як-то: мобільні телефони, запальнички, презервативи, прокладки, памперси – додається літнє. Наприклад, це – кісточки від найрізноманітніших ягід. Вони начебто малі, але засмічують і псують решітки, які повинні затримувати великогабаритні рештки.

    Із неймовірного, що довелося витягати операторам, це – труп птиці.

    Інколи за зміну працівники станції вручну вибирають до 2 тонн каналізаційного сміття.

    Нагадаємо, навесні комунальники очистили 200 решіток та 150 оглядових колодязів зливової каналізації.

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