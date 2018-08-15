Комунальники почистили стічну каналізацію у Вінниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Незаплановане літнє очищення довелося провести через сильні дощі

Працівники КП «Вінницяоблводоканал» провели літню чистку очисних споруд каналізації міста. Частіше чистити систему довелося після нещодавніх сильних злив, повідомляє прес-служба підприємства. Опади призвели до того, що за півдоби на очисник надійшло 1,1 тонн різноманітного сміття: картонні коробки, ганчірки, уламки дерев, зіпсовані овочі та фрукти тощо.

За словами фахівців, до зимового набору каналізаційного сміття – як-то: мобільні телефони, запальнички, презервативи, прокладки, памперси – додається літнє. Наприклад, це – кісточки від найрізноманітніших ягід. Вони начебто малі, але засмічують і псують решітки, які повинні затримувати великогабаритні рештки.

Із неймовірного, що довелося витягати операторам, це – труп птиці.

Інколи за зміну працівники станції вручну вибирають до 2 тонн каналізаційного сміття.

Нагадаємо, навесні комунальники очистили 200 решіток та 150 оглядових колодязів зливової каналізації.