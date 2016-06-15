Коти допомагають вчити хімію: як розмалювали коридори Донецького університету у Вінниці (фото)

Тепер майже на кожній стіні колишнього корпусу заводу «Кристал» мурал, присвячений Вінниці, Донецьку, Василю Стусу та навчанню

ДонНУ «освіжив» свої коридори мистецтвом та креативом. Тепер студенти кожного дня замість звичайних білих стін бачать малюнки, переважна більшість з яких присвячена освітній тематиці. На початку вересня в Донецькому національному університеті оголосили конкурс стінопису «Гуляючи коридорами Стусівського університету у



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фото: Вежа

Тепер майже на кожній стіні колишнього корпусу заводу «Кристал» мурал, присвячений Вінниці, Донецьку, Василю Стусу та навчанню

ДонНУ «освіжив» свої коридори мистецтвом та креативом. Тепер студенти кожного дня замість звичайних білих стін бачать малюнки, переважна більшість з яких присвячена освітній тематиці.

На початку вересня в Донецькому національному університеті оголосили конкурс стінопису «Гуляючи коридорами Стусівського університету у Вінниці». Його метою було змінити сприйняття студентами університету колишнього корпусу заводу «Кристал».

До того, як там з’явились розписи, коридори були звичайними, трохи похмурими, як і в багатьох навчальних закладах. Тепер майже на кожній стіні мурал, присвячений Вінниці, Донецьку, Василю Стусу та навчанню. Загалом їх 23. Цитати Джобса та Ейнштейна, вірші Стуса, коти, що вивчають хімію та важкі метали, які «влаштовують» рок-концерт – все це тепер бачать студенти в головному корпусі ДонНУ.

Потрапивши туди, не одразу розумієш, що опинився в університеті. Тільки самі аудиторії та заклопотані студенти повертають до реальності.

Контури малюнків наносили на стіни за допомогою проектора і потім уже розмальовували.