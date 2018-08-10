Мати здала в оренду двох синів, а їм сказала, що вони їдуть до табору



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Затримали матір під час отримання нею частини коштів

На Хмельниччині затримана 32-річна мешканка Вінницької області, яка за 15 тисяч гривень погодилась здати двох своїх дітей в оренду для жебракування. Про це інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Затримання відбулося 10 серпня. Зловмисниця сама родом із Вінницької області. Віднедавна проживала у Хмельницькому разом з дітьми та співмешканцем.

Жінка вирішила підзаробити на своїх дітях і на певний час здати їх в оренду для жебракування в сусідній області за 15 тисяч гривень.

Затримали матір під час отримання нею частини коштів у розмірі 5 тисяч гривень. Також зловмисниця написала розписку про те, що добровільно передає дітей і жодних претензій не має. Самим хлопчикам вона сказала, що діти їдуть у літній табір.

Дітей забрали на обстеження до лікарні. Їм нічого не загрожує.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення фігурантці про підозру та обрання їй міри запобіжного заходу.

Затримання провели співробітники слідчого управління спільно з працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та колегами з СБУ за процесуального керівництва прокуратури.