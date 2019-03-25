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    На Вінниччині через забавки з вогнем загорілась будівля

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    На Вінниччині через забавки з вогнем загорілась будівля

    Рятувальники встановлюють причини пожежі

    24 березня о 19:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території одного із приватних домоволодінь в с. Нова Ободівка Тростянецького району виникла пожежа.

    Прибувши на місце події, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №29 встановили, що вогнем охоплено господарчу споруду на площі 15 кв.м.

    Пожежу локалізовано о 19:24, а ліквідовано о 19:31.

    До боротьби з вогнем від ДСНС залучалося 4 чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.

    Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

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