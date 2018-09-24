На Вінниччині дівчина пішла до школи та зникла



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Барським відділенням поліції Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області встановлюється місце знаходження Галепової Анастасії Вікторівни, 06.09.2004 р.н. мешканки с. Балки, Барського району, яка 21.09.2018 року вранці пішла до школи та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд близько 14-16 років, худорлявої статури, зріст близько 160-165 см, волосся довге, фарбоване в рудий колір.

Була одягнена: штани синього кольору та світла кофта.

Прохання повідомити поліцію у разі отримання будь-якої інформації про місцезнаходження дівчини за номером телефону 102 або 097-739-74-47

Джерело: Vinbazar