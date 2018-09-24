На Вінниччині дівчина пішла до школи та зникла
-
Розсилка
Увага розшук!
Барським відділенням поліції Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області встановлюється місце знаходження Галепової Анастасії Вікторівни, 06.09.2004 р.н. мешканки с. Балки, Барського району, яка 21.09.2018 року вранці пішла до школи та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: на вигляд близько 14-16 років, худорлявої статури, зріст близько 160-165 см, волосся довге, фарбоване в рудий колір.
Була одягнена: штани синього кольору та світла кофта.
Прохання повідомити поліцію у разі отримання будь-якої інформації про місцезнаходження дівчини за номером телефону 102 або 097-739-74-47
Джерело: Vinbazar