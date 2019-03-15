На Вінниччині лоб в лоб зіткнулись два автомобілі



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Триває слідство, яке з'ясує всі обставини ДТП

14 березня в Козятинському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Volkswagen Passat» та «Mitsubishi L200» з причепом. У результаті автопригоди водій «Mitsubishi» госпіталізований.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 11.30 години.

Попередньо встановлено, що 31-річний водій автомобіля «Mitsubishi», рухаючись по автодорозі Козятин - Самгородок, виїхав на смугу зустрічного руху та вчинив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Passat». За кермом «Volkswagen» перебував 32 – річний житель с. Йосипівка Козятинського району.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій «Mitsubishi». Він з травмою голови госпіталізований до районної лікарні.

Водії освідувані. Вони тверезі.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Джерело: Vinbazar