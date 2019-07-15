На Вінниччині призупинили збір пшениці через високу вологість



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Про стан збору врожаю у Вінницькій області

У господарстві «Агрошляхбуд», що на Вінниччині, призупинили збір озимої пшениці через відносно високу вологість зерна — 14,5%. Про це повідомив керівник господарства Сергій Волкотруб під час АгроЕкспедиції Пшениця 2019.

Для вирощування пшениці на підприємстві віддають перевагу сортам і гібридам, які дають хорошу стабільну урожайність, а також стійкі до вилягання і низьких температур.

«Усі наші гібриди дають приблизно однаковий результат. Але є вже перевірені роками і які проявили себе краще», — повідомив агроном підприємства Олександр Лошак.

Попри холодну зиму та надлишки опадів, фермеру вдалося захистити та підживити рослини, що дало змогу отримати урожайність на рівні 7 т/га.

За словами керівника Вінницького регіонального підрозділу компанії «Бізон-тех» Анатолія Легкого, регіон в останні роки «рухається» в сторону зони нестійкого зволоження. Але, як зазначив фахівець, «Агрошляхбуд» сьогодні є одним з кращих підприємств району. Тут вчасно встигли провести всі необхідні заходи, тому результат говорить сам за себе. Що ж стосується прогнозів, то цілком реально з поля зібрати по 7,5 чи навіть 8 т/га озимої пшениці.

Джерело: kurkul.com