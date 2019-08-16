На Вінниччині стартував посів озимих



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Наразі сіють озимий ріпак

Аграрні господарства Вінниччини почали сіяти озимину під урожай 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології і природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук, наразі сіють озимий ріпак.

Станом на 12 серпня площі посівів становили 5,3 тис га, або 7,2% від прогнозованої площі у 72,9 тис га.

В розрізі культур показники наступні:

озимої пшениці обмолочено 316,4 тис. га, що становить 97,8 % до загальної площі 323,6 тис. га., намолочено – 1829,8 тис. тонн при урожайності 57,8 ц/га.

ярої пшениці обмолочено 6,0 тис. га, що становить 65,3 % до загальної площі 9,2 тис. га., намолочено – 27,6 тис. тонн при урожайності 46,0 ц/га.

ярого ячменю обмолочено 70,4 тис. га, що становить 93,9 % до загальної площі 74,9 тис. га., намолочено – 321,4 тис. тонн при урожайності 45,7 ц/га.

озимого жита обмолочено 1,1 тис. га, що становить 72,3 % до загальної площі 1,5 тис. га., намолочено – 4,4 тис. тонн при урожайності 42,0 ц/га.

вівса обмолочено 0,5 тис. га, що становить 61,8 % до загальної площі 0,8 тис. га., намолочено – 1,7 тис. тонн при урожайності 35,1 ц/га.

Крім того озимий ріпак зібрано на площі 77,2 тис. га, що становить 99,0 % від прогнозованої площі 78,0 тис. га., намолочено – 239,4 тис. тонн при урожайності 31,0 ц/га. Ярий ріпак зібрано на площі 0,6 тис. га, що становить 44,6 % від прогнозованої площі 1,4 тис. га., намолочено – 1,6 тис. тонн при урожайності 25,1 ц/га.