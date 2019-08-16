На Вінниччині стартував посів озимих
Наразі сіють озимий ріпак
Аграрні господарства Вінниччини почали сіяти озимину під урожай 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології і природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук, наразі сіють озимий ріпак.
Станом на 12 серпня площі посівів становили 5,3 тис га, або 7,2% від прогнозованої площі у 72,9 тис га.
В розрізі культур показники наступні:
- озимої пшениці обмолочено 316,4 тис. га, що становить 97,8 % до загальної площі 323,6 тис. га., намолочено – 1829,8 тис. тонн при урожайності 57,8 ц/га.
- ярої пшениці обмолочено 6,0 тис. га, що становить 65,3 % до загальної площі 9,2 тис. га., намолочено – 27,6 тис. тонн при урожайності 46,0 ц/га.
- ярого ячменю обмолочено 70,4 тис. га, що становить 93,9 % до загальної площі 74,9 тис. га., намолочено – 321,4 тис. тонн при урожайності 45,7 ц/га.
- озимого жита обмолочено 1,1 тис. га, що становить 72,3 % до загальної площі 1,5 тис. га., намолочено – 4,4 тис. тонн при урожайності 42,0 ц/га.
- вівса обмолочено 0,5 тис. га, що становить 61,8 % до загальної площі 0,8 тис. га., намолочено – 1,7 тис. тонн при урожайності 35,1 ц/га.