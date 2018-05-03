На Вінниччині триває сезон весняно-польових робіт

Влада звітує

Про хід посівної кампанії в області станом на 2 травня 2018 року інформував сьогодні під час апаратної наради в облдержадміністрації директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук. За словами посадовця, по всіх категоріях господарств області посіяно 107,3 тис. га ранньої групи



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Влада звітує

Про хід посівної кампанії в області станом на 2 травня 2018 року інформував сьогодні під час апаратної наради в облдержадміністрації директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук.

За словами посадовця, по всіх категоріях господарств області посіяно 107,3 тис. га ранньої групи зернових і зернобобових культур, що становить 94,2 % до прогнозу. В тому числі ярий ячмінь посіяно на площі 72,6 тис. га (100,7% до прогнозу), овес – 1,0 тис. га (84,0%), яра пшениця – 7,9 тис. га (68,2 %), горох – 25,8 тис. га (89,0 %) .

Сільгоспвиробниками розпочато посів гречки, якої посіяно на площі 1,0 тис. га (10,6 % до прогнозу). Проса посіяно на площі 322 га (107,3 %).

Кукурудзи на зерно з прогнозованої площі – 383,9 тис. га, посіяно на площі 275,9 тис. га (71,9 %).

Завершується посів цукрових буряків, яких посіяно на площі 55,3 тис. га (94,7 %). Соняшнику з прогнозованої площі – 221,3 тис.га, посіяно на площі – 213,0 тис. га (96,3%). Сої з прогнозованої площі – 148,8 тис.га, посіяно на площі – 50,1 тис. га (33,7 %).

Проводиться посів нішевих культур, яких вже посіяно на площі 3607га, в т. ч. нуту - 2062 га, сочевиці – 523 га, льону – 358 га, кормових бобів – 60 га, маку – 251 га, гірчиці – 303 га, розторопші - 50 га.